Yeni sezonda çıkarttığı modeller ile yurtiçinde ve yurtdışında adından sıkça söz ettiren D'S Damat markası sizlere şıklığı, zerafeti ve kaliteyi daha ucuza sunuyor. Mağazalrında ve internet sitelerinden yapacağınız alışverişlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor.
- BIST 98.910
- Altın 262,153
- Dolar 5,4549
- Euro 6,1098
- İstanbul 29 °C
- Ankara 31 °C
- LOPEZ DAVET ETTİ Mİ?
- D'S DAMAT'TA YAZ KAMPANYASI BİTMEDİ!
- İZLEMEYE DOYAMADILAR
- KIYAFETİYLE İZLEYENLERİNİ MEST ETTİ!
- BOŞANDILAR
- ADNAN OKTAR'IN 11 YAŞINDA KIZA SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI!
- BEYONCE HAMİLE Mİ?
- SIRADA İZNİK Mİ VAR?
- MANKENLER TACİZE DUR MEKTUBU
- BİKİNİSİ İKİ BEDEN KÜÇÜK GELDİ!
- AK PARTİ'LİLER MALATYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ!
- BOŞANMA NEDENİ KISKANÇLIK
- UYARMIŞTI!
- YIKILAN EVLER VAR CAN KAYBI YOK!
- 8 İLDE HİSSEDİLDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
D'S DAMAT'TA YAZ KAMPANYASI BİTMEDİ!
Şıklığın ve kalitenin adresi D'S Damat'ta yaz kampanyası devam ediyor.
Etiketler: D'S damat, Damat Tween, istanbul, havalimanı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
LOPEZ DAVET ETTİ Mİ?Yakın arkadaş oldukları bilinen Kim Kardashian ve Jennifer Lopez arasında sorun olduğu konuşuluyor.
D'S DAMAT'TA YAZ KAMPANYASI BİTMEDİ!Şıklığın ve kalitenin adresi D'S Damat'ta yaz kampanyası devam ediyor.
İZLEMEYE DOYAMADILARGüzel oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne arkadaşları ile birlikte plajda vakit geçirirken görüntülendi.
KIYAFETİYLE İZLEYENLERİNİ MEST ETTİ!Iggy Azalea yeni albümünü tanıtma kapsamında verdiği konserde seksi kostümüyle gözleri üzerine çekti.
BOŞANDILAR5 sene önce dünyaevine giren şarkıcı Serdar Ortaç ve model Chloe Loughnan anlaşmalı olarak bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı.
VİDEO GALERİ
- 17:32 - LOPEZ DAVET ETTİ Mİ?
- 17:21 - D'S DAMAT'TA YAZ KAMPANYASI BİTMEDİ!
- 17:11 - İZLEMEYE DOYAMADILAR
- 17:04 - KIYAFETİYLE İZLEYENLERİNİ MEST ETTİ!
- 16:59 - BOŞANDILAR
- 16:53 - ADNAN OKTAR'IN 11 YAŞINDA KIZA SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI!
- 16:47 - BEYONCE HAMİLE Mİ?
- 16:43 - SIRADA İZNİK Mİ VAR?
- 16:34 - MANKENLER TACİZE DUR MEKTUBU
- 16:29 - BİKİNİSİ İKİ BEDEN KÜÇÜK GELDİ!
- 16:18 - AK PARTİ'LİLER MALATYA'DA BİRBİRİNE GİRDİ!
- 16:11 - BOŞANMA NEDENİ KISKANÇLIK
- 16:02 - UYARMIŞTI!
- 15:55 - YIKILAN EVLER VAR CAN KAYBI YOK!
- 15:48 - 8 İLDE HİSSEDİLDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim