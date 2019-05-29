D'S DAMAT'TA BABALAR GÜNÜ VE BAYRAMA ÖZEL TÜM ÜRÜNLER %50 İNDİRİMLİ

D’S Damat 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu klasik giyimin olmazsa olmazları ofis dışına çıkartırken yazı %50 indirim ile karşılama fırsatı D’S Damat mağazalarında sizleri bekliyor!

DAHA RAFİNE BİR STİL

En modern kumaşları usta bir terzilikle birleştirerek rafine bir stil yaratan D’S Damat İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu şıklığın yanında rahatlığı ve fonksiyonelliği ön plana çıkartıyor. Gardıropların olmazsa olmazı örme blazer ceketler, yaza uygun kontrast renk detayları ve astarsız hafifliğiyle her tür ortama uyum sağlayacak. Formal giyim kurallarının esnemesiyle, gömlek yerine polo yaka t-shirt’lerle giyilen takım elbiseleri, konfor çıtasını yükselten spor ayakkabılar tamamlıyor.

HAFİLİĞE VURGU

Formal giyimin vazgeçilmezi takım elbiseler, bu sezon minimum materyalle astarsız ve azaltılmış vatkaları ile hafifliğe vurgu yapıyor. Sezonun en güncel tonlarından okyanus mavisi modern detaylarıyla koleksiyonda yerini alırken, astarsız üretilen hafif blazer ceketler sıcak yaz günlerinde size şıklığın yanında konfor sunmayı bekliyor. Gofre kumaştan baskılı gömlekler ise kombinlerinize hareket katacak.