Erkek giyiminin pazar lideri D’S Damat, 2002 yılında geniş kitlelere kalite ve konforu sunmak üzere kuruldu.
Kumaş seçimleri, dikiş, kalıp ve tasarımları ile kendi ligini yaratmış olan D’S Damat koleksiyonları %100 yerli yüksek kalitede kumaşlar ile Türkiye’de üretiliyor.
Bünyesinde barındırdığı farklı alt koleksiyonlarla, klasikten moderne, kendi stilini yaratmak isteyen tüm erkeklerin gardıroplarına giren D’S Damat koleksiyonları, erkeklere fonksiyonelliğin yanında şıklık da kazandırıyor.
Kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunan D’S Damat, son yıllarda hızla büyüyerek Türkiye genelinde 128 noktada, dünyada 35 ülkede Türk ve yabancı erkeklerin giyim alışkanlıklarını değiştirmeye, en özel anlarına şahitlik etmeye devam ediyor...
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D's Damat'a yoğun ilgi!
D'S Damat %60 indirimi ile halkın ilgisini topladı
Erkek giyiminin pazar lideri D’S Damat, 2002 yılında geniş kitlelere kalite ve konforu sunmak üzere kuruldu.
Etiketler: D'S Damar
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