D’S DAMAT YENİ NORMALE UYUMLU TEDBİRLERİ İLE TÜM MAĞAZALARINDA HİZMETE HAZIR

Enerjini yüksek tut! D’S damat 1 Haziran itibariyle tüm mağazaları ile hizmet vermeye başlıyor. En hijyenik hizmeti verebilmek adına tüm tedbirleri alan D’S Damat tüm motivasyonu ve enerjisi ile “yeni normali” yaşamaya hazır.

D’S Damat’ın çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tüm mağazalarında müşterileri ile buluşuyor! Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için bir şey bulabileceği bu seçki 1 Haziran itibariyle yeniden müşteri karşısına çıkıyor.

Hijyen ve Sağlık Önlemleri

Mağazalarını periyodik olarak dezenfekte eden ve içeride yalnızca belli sayıda müşteri ağırlayacak olan D’S Damat, girişlerde kendi personeli dahil herkese ateş ölçümü yapacak ve maske takma zorunluluğu getirecek. Mağaza girişlerinde maske ve el dezenfektanı imkanı da sunan mağazalarda, her kullanımdan önce ve sonra giyinme kabinleri dezenfekte edilecek.

Mağazalarda Randevu Hizmeti

Mağazada randevu dönemi başladı! Dilerseniz 0850 800 63 23 özel müşteri hattından randevu alabilir, D’S Damat mağazalarında hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinizde de yaşayabilirsiniz.