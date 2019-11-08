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D’S DAMAT x DEPORTIVO ALAVES KAPSÜL KOLEKSİYONU SATIŞA ÇIKTI!

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D’S DAMAT x DEPORTIVO ALAVES KAPSÜL KOLEKSİYONU SATIŞA ÇIKTI!
Orka Holding’in global markası D’S Damat, La Liga’nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sundu.

Yurtiçinde ve yurtdışında spora ve sporcuya yaptığı katkılar ile sürekli gündemde olan Orka Holding’in global markası D’S Damat, dünyanın en önemli liglerinden biri olan La Liga’nın takımlarından Deportivo Alaves ile yaptığı sponsorluk anlaşması çerçevesinde hazırlanan kapsül koleksiyonu sınırlı sayıda satışa sundu. Takım kaptanı Fernando Pachecho’nun yanında Victor Laguardia, Lisandro Magallan, Adrian Marin Navarro ve Lucas Perez’in de katıldığı çekimler ile sunulan kıyafetler sezon boyunca Deportivo Alaves oyuncuları tarafından da kullanılacak.

Yalnızca İspanya mağazalarında satışa çıkan koleksiyon hem taraftarlardan hem de basından büyük ilgi gördü. Dünyanın önde gelen erkek dergilerinden Esquire ve Mens Health’in yanı sıra İspanya’nın en çok okunan spor gazetesi Mundo Deportivo da kapsül koleksiyonu duyurdu.

SPORUN VE SPORCUNUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Deportivo Alaves’in yanı sıra birçok spor kulübünü de destekleyen Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; “Dünya çapında sporu ve sporcuyu destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sezon başında yeniden masaya oturduğumuz Deportivo Alaves ile iki senelik yeni bir sözleşme imzaladık ve şimdi de sınırlı sayıda kapsül koleksiyonumuzu sunduk. Koleksiyonun gördüğü ilgiden dolayı gururluyuz.” dedi.

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Deportivo Alaves takım kaptanı Fernando Pachecho

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