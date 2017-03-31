D'S Damat İzmir mağazasını açtı.

D'S Damat gurubu İzmir'de yeni şubelerinin açılışını yaptı.

D'S Damat gurubu İzmir'de yeni şubelerinin açılışını yaptı. Açılış töreninde Orka Holding yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, eşi ve küçük kızı da vardı. Yurtdışında ve içinde mağaza zincirlerine bir yenilerini daha eklendiler. Süleyman Orakçıoğlu erkek giyimdeki en büyük marka olan Damat Tween ve D'S Damat'ın yurtiçinde ve yurtdışında yeni şubelerini açmaya devam edeceklerini söyledi.