  • BIST 88.947
  • Altın 146,163
  • Dolar 3,6462
  • Euro 3,8986
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

D'S Damat İzmir mağazasını açtı.

»
D'S Damat İzmir mağazasını açtı.
D'S Damat gurubu İzmir'de yeni şubelerinin açılışını yaptı.

D'S Damat gurubu İzmir'de yeni şubelerinin açılışını yaptı. Açılış töreninde Orka Holding yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, eşi ve küçük kızı da vardı. Yurtdışında ve içinde mağaza zincirlerine bir yenilerini daha eklendiler. Süleyman Orakçıoğlu erkek giyimdeki en büyük marka olan Damat Tween ve D'S Damat'ın yurtiçinde ve yurtdışında yeni şubelerini açmaya devam edeceklerini söyledi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD askerleri böyle görüntüledi31 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Demirtaş'ın açlık grevinde flaş gelişme31 Mart 2017 Cuma 15:57
  • Maaşlardan ne kadar kesilecek?31 Mart 2017 Cuma 15:54
  • 1 dakika için intihar etti!31 Mart 2017 Cuma 15:52
  • Hasan Cemal'e beraat müjdesi!31 Mart 2017 Cuma 15:51
  • İllegal kumar çetesi işlerine devam ediyor.31 Mart 2017 Cuma 15:38
  • Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konvoyunda kaza!31 Mart 2017 Cuma 15:31
  • Tacizci amcaya tahliye yok!31 Mart 2017 Cuma 15:09
  • Erdoğan düğmeye bastı!31 Mart 2017 Cuma 15:04
  • Danıştay'dan sağlık çalışanlarına müjde!31 Mart 2017 Cuma 14:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim