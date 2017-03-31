D'S Damat gurubu İzmir'de yeni şubelerinin açılışını yaptı. Açılış töreninde Orka Holding yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, eşi ve küçük kızı da vardı. Yurtdışında ve içinde mağaza zincirlerine bir yenilerini daha eklendiler. Süleyman Orakçıoğlu erkek giyimdeki en büyük marka olan Damat Tween ve D'S Damat'ın yurtiçinde ve yurtdışında yeni şubelerini açmaya devam edeceklerini söyledi.
- BIST 88.947
- Altın 146,163
- Dolar 3,6462
- Euro 3,8986
- İstanbul 10 °C
- Ankara 15 °C
- D'S Damat İzmir mağazasını açtı.
- Tatil sezonu açıldı!
- Halit Akçepe hayatını kaybetti
- Zarrab bizim adamımız!
- Demet Akalın'ın servet değerindeki terlikleri
- Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!
- Yürek dayanamadı!
- Kadıköy çok tehlikeli!
- Asena Atalay, Edis'le aşk yaşıyor mu?
- Ozan Güven, elektrikli scooter'ıyla yakalandı
- Ünlü modacı yurtdışına açıldı!
- 'Aşk Uykusu' gala yaptı!
- Düdük Necmi'de vefat etti!
- Hanım ağa çakır keyif!
- ABD askerleri böyle görüntüledi
D'S Damat İzmir mağazasını açtı.
Etiketler: D'S Damat, damat Tween, Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding, İzmir
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Halit Akçepe hayatını kaybettiDüdük Necmi, Ferit, İnek Şaban üçlüsü öbür dünyada buluştu. Hababam Sınıfı'nın ayrılmaz üçlüsünden Halit Akçatepe'de 79 yaşında hayata veda etti!
Zarrab bizim adamımız!Hükümete yakın gazetecilerden Cem Küçük, Reza Zarrab'ın ilişkileri hakkında çarpıcı sözler söyledi.
Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu uzaylıya benzetti. Soylu, DP Genel Başkanı iken de Erdoğan'ı banka hortumcularına benzetmişti.
Yürek dayanamadı!Niğde’de yaşayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir son yolculuğuna oğlunun fotoğrafıyla uğurladı.
- 17:19 - D'S Damat İzmir mağazasını açtı.
- 16:56 - Tatil sezonu açıldı!
- 16:40 - Halit Akçepe hayatını kaybetti
- 16:35 - Zarrab bizim adamımız!
- 16:31 - Demet Akalın'ın servet değerindeki terlikleri
- 16:29 - Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!
- 16:26 - Yürek dayanamadı!
- 16:22 - Kadıköy çok tehlikeli!
- 16:16 - Asena Atalay, Edis'le aşk yaşıyor mu?
- 16:13 - Ozan Güven, elektrikli scooter'ıyla yakalandı
- 16:12 - Ünlü modacı yurtdışına açıldı!
- 16:10 - 'Aşk Uykusu' gala yaptı!
- 16:05 - Düdük Necmi'de vefat etti!
- 16:03 - Hanım ağa çakır keyif!
- 15:58 - ABD askerleri böyle görüntüledi
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim