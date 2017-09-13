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Driftçiler yüzünden mahalleli uyuyamıyor

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Driftçiler yüzünden mahalleli uyuyamıyor
Tuzla Şifa Mahallesi'nde drift yapan trafik magandaları yüzünden uyuyamayan vatandaşlar, magandaların tehlikeli şovunu cep telefonuyla görüntülendi.

Tuzla Şifa Mahallesi'nde özellikle akşam saatlerinde drift yapan trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor. Yaptıkları tehlikeli şovlarla trafikteki sürücülerin canını ve kendi canlarını tehlikeye atan magandalar gürültüyle de mahalleliyi rahatsız ediyor.

Trafik magandalarının dakikalarca süren drift şovunda oluşan gürültüden mahalle sakinleri uyuyamıyor.

Trafik magandalarının çıkardığı gürültüden bıkan mahalleli, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde bir grup trafik magandası seyir halindeki diğer araçlara aldırmadan drift yapıyor. Magandaların tehlikeli şovu anbean görüntüleniyor.

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