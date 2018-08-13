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Döviz bürolarında sabitleşme!

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Döviz bürolarında sabitleşme!
Türk Lirası, dolar ve diğer para birimlerine karşı tarihi kayıplar yaşıyor. Merkez Bankası (MB) sabah saatlerinde döviz piyasalarındaki oynaklık ve TL'deki değer kayıplarının önüne geçmek için kapsamlı bir önlem paketi açıkladı.

Daha sonra TL zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 400 baz puanı indirdi ve piyasaya likidite sağladı.

Merkez'in müdahalesi döviz kurunu bir miktar gevşetirken serbest piyasadaki kur da yuvarlandı.

Taksim Meydanı'ndaki döviz büfeleri saat 10.30 itibariyle 6 liraya aldığı doları 7 liraya satıyor. 

ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilimin sürmesi ve doların dünyada güçlenmesiyle piyasalarda hareketlilik sürüyor.

Finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımlayan TCMB, Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağını bildirdi.

Gece saatlerinde sığ piyasalarda 7,2362 ile yeni zirve seviyesini kaydeden Türk Lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aksiyon planı açıklamaları ile gevşeme göstermişti.

Söz konusu ivme Merkez Bankası'nın hamleleri ile hızlanırken, kur 6,4469 seviyesine kadar geriledi. 

 

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