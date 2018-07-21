  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Dortmund, City'i tek golle geçti

»
Dortmund, City'i tek golle geçti
Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Borussia Dortmund, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İngiltere'den Manchester City karşılaştı.

Chicago kentindeki Soldier Field'de oynanan karşılaşmayı Borussia Dortmund, 28. dakikada penaltıdan Mario Götze'nin golüyle 1-0 kazandı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İranlı sol kanat Vahid Amiri Trabzon'a geldi20 Temmuz 2018 Cuma 14:32
  • Altay'dan savunmaya takviye20 Temmuz 2018 Cuma 14:27
  • Fabri Fulham'la anlaştı20 Temmuz 2018 Cuma 12:04
  • İşte Dünya Kupası'nın en çok konuşulanları20 Temmuz 2018 Cuma 11:00
  • Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  • Herve Kage Adana Demirspor'da20 Temmuz 2018 Cuma 10:56
  • Hamidou Maiga Hatayspor'da20 Temmuz 2018 Cuma 10:54
  • Trabzonspor'un rakibi Spartak Moskova20 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  • West Ham'ı neden seçti? Wilshere açıkladı19 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
  • Olaylı maçın cezası belli oldu19 Temmuz 2018 Perşembe 13:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim