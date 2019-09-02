DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR'I VURDU!

Dorian Kasırgası saatte 285 kilometre hızla Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu.

İHA'nın haberine göre; kategori 5 seviyesine yükselen Dorian Kasırgası, Bahamalar'ın kuzeybatısını vurdu. Kasırganın sel felaketine yol açması sonucu bazı evler sular altında kalırken, bazı evlerin de çatısı uçtu, sel suları sandalları sürükledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın TSİ 06.00'da Bahamalar’ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası’nda karaya vurduğunu açıkladı. Büyük Abaco Adası’nın sular altında kaldığı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.