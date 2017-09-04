Dönüş çilesi sürüyor

Kurban Bayram'ının bitimiyle yollar doldu, dönüş çilesi başladı.

Bursa-izmir karayolunda dönüş çilesi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluga neden oldu. İzmir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.



Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını fırsat bilip, Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerine tatile giden vatandaşlar, erken dönüşe geçti. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolunda yoğunluğa neden oldu. Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM'den başlayarak 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri insansız hava aracı drone ile belirleyip, müdahale etti.



Karayollarındaki yoğunluğun bu gece ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli'nde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

KURBAN Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüş yolculuğuna başladı. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk meydana geldi.



Kurban Bayramı'nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşandı. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri güzergahlarda önlem alarak trafiği yönlendirdi. TEM'deki yoğunluğun bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR



TEM yolu ve D-100 karayolunun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM'in Bekirdere rampasında ulaşım yavaşlarken, bazı araçların arızalanması ve hasarlı kazalar da ulaşımı olumsuz etkiledi. Ordu'dan yola çıkan ve lastiği patladığı için durmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Bulak, "Ordu Ünye'den saat 05.30 sıralarında yola çıktım. Saat 14.00 sıralarında İzmit'e ulaşabildim. Burada lastiğim patlayınca emniyet şeridine aracımı çektim. Lastiğimi yaptırdıktan sonra yola çıkıcağım. Saat kaçta İstanbul'da olurum bilemiyorum" dedi.



Adapazarı'ndan yola çıktığını, yoldaki yoğunluk nedeniyle İzmit'te mola vermek zorunda kaldığını belirten Korhan Keskin, "Adapazarı'ndan normalde 40-50 dakika arasında geldiğim İzmit'e yaklaşık 2 saatte ulaştım. Şu an yollar çok yoğun, İstanbul Üsküdar'a kaçta gideceğiz bilemiyorum" diye konuştu.

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ



TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde akşam da yoğunluk devam etti. TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit Bekirdere rampası arası ile Dilovası rampasında belirli aralıklarla yoğunluk oluştu, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.



Araç kullanmaktan yorulan bazı sürücüler, yol kenarlarında bulunan tesislerde bir süre mola verdikten sonra yollarına devam etti. Trafik ekipleri TEM Otoyolu'nda emniyet şeritlerini ihlal eden sürücüleri ise sık sık uyardı. Yoğunluğun gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A DÖNÜŞLER BAŞLADI, TRAFİK YOĞUNLUĞU GÖZLENMİYOR

İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA



Bayram tatilini memleketlerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Bu saat itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu gözlenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul'da yoğunluk yüzde 27 olarak görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde trafik biraz yoğun seyrediyor. Tatilcilerin dönüşüyle yoğunlaşabileceği beklenen Çamlıca Gişelerinde trafik akıcı görülüyor.

Yalova'da tatil dönüşü yoğunluğu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin 9'uncu gününde tatilciler dönüşe geçti. Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı.



Kurban Bayramı tatilini Ege sahillerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler, bir gün öncesinden dönüşe geçti. D-130 Yalova-İzmit karayolunda az da olsa yoğunluk yaşanmaya başladı. Osmangazi Köprüsü’nün aktif olarak kullanılması, İDO’nun Topçular-Eskihisar Hattı’na feribot takviyeleri yapması ve Yalova’daki Tonami Kavşağı’nın açık tutulması, geçen senelere oranla yoğunluğu azalttı. Yalova’daki Topçular İskelesi’nin istif alanında yer yer yoğunluk oluştu.



İDO yetkilileri, normalde Eskihisar-Topçular hattında 15 geminin karşılıklı sefer yaptığını ancak bayram nedeniyle hatta 2 gemi daha takviye yapıldığını bildirdi.



Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Köprüsü gişeleri, Yalova-Bursa karayolu çıkışı ile İzmit-Yalova girişinde trafiğin daha rahat sağlanması için önlem aldı. Jandarma da şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı.

Bodrum'dan dönüş yolculuğu başladı

BAYRAM tatili için Bodrum'a gidenler, geldikleri kentlere dönmeye başladı. İlçe giriş çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatili için Bodrum'a gelenler, bugünden itibaren geldikleri illere dönmeye başladı. Dönüş yoğunluğu ise bu sabahtan itibaren giderek arttı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Emin Anter Bulvarı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu. İki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan otomobiller Milas yönüne hareket etti. Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise büyük hareketlilik yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ek uçak seferleri düzenlendi.



TATİLCİLERİN KÖPÜKLÜ EĞLENCESİ



Öte yandan tatilini sürdürenler ise denize girip güneşlendi. Bazı tatilciler de Gümbet Plajı'ndaki Alora Beach Club'ta köpük partilerine katıldı. Türkçe ve yabancı pop şarkıları eşliğinde köpüğün altında dakikalarca dans edenler tatilin son günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 34 deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da denizden çıkarak köpüğün altına giren turistler, çılgınca dans etti eğlendi. İşletmeci Erol İlhan, tavandan püskürtülen köpüğün, turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği eğlence türü haline geldiğini belirterek, "Denizden çıkan köpüğün altına koşuyor. Bu bayram tatilinde de köpük partisine ilgi büyük oldu. Bazı günler iki üç kez köpük partisi yapıyoruz" dedi.

Bolu'da dönüş yoğunluğu başladı

KURBAN Bayramı tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş için yola çıkanlar, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.



10 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirip dönüşü son güne bırakmak istemeyen tatilciler bayramın 3'üncü günü yola çıktı. Tatilciler, TEM'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Özellikle TEM'in Gerede, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul yönündeki araç yoğunluğuna rağmen trafikte aksama meydana gelmedi. Sürücüler İstanbul yönüne doğru sorunsuz yola devam etti. İstanbul yönünde oluşan yoğunluğun aksine Ankara yönünde trafik normalin altında kaldı. Tatilciler güzergahtaki dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluşturdu.



TEM'de dönüş yoğunluğunun başlamasıyla önlemler de artırıldı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler elektronik tabelalar ile hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Sürücüler ayrıca Bolu Dağı Tüneli'nden geçerken de radyo frekansından bağlanan otomatik ses kaydıyla emniyet kemerlerini takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE Feribot İskelesi'nden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş'ın feribotları 'Dolmuş usulü' çalışarak tatilcileri boğazın diğer yakasına taşıyor.



Tatilini Akdeniz, Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğuyla birlikte feribot iskelesinde de araç yoğunluğu başladı. Dönüş yolunun kalabalık olacağını düşünerek erken yola çıkanların araçları, Çanakkale Feribot İskelesi'nde dün de yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturmuştu. Bu sabah erken saatlerde sakin olan feribot iskelesine gelenler, hiç beklemeden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü'ne geçmişti. Ancak, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolundaki tatilcilerin aynı anda kente giriş yapmasıyla Çanakkale Feribot İskelesi'ndeki araç kuyruğu yaklaşık 2.5 kilometreye uzadı. İskele Kavşağı'nda trafik polisleri bir yandan feribot kuyruğunu düzenlerken, bir yandan da şehiriçi trafiğinin akışını sağlıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması ise, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıp, uzayan araç kuyruğunu eritmeye çalışıyor. Bu arada daha çok Bursa istikametinden gelen araçların geçiş için kullandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde ise birer buçuk kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Polis ekipleri, Gelibolu'ya geçişin sağlandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinin sakin olması nedeniyle, İzmir güzergahından Çanakkale merkezine hareket halindeki tatilcileri, denetim noktalarında bilgilendirerek, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendiriyor.

Jandarmadan Çardak Feribot İskelesi'nde güvenlik kontrolü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı.



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı Arifesi'nde başlayan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda güvenlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Çardak Feribot İskelesi'nde de güvenlik önlemi aldı. Çardak Feribot İskelesi'nden Gelibolu İlçesi'ne geçiş yapan araçlar bomba arama köpeği 'Maden' ile arandı. Drone ile de havadan feribot sırası denetim altında tutuldu.



Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.