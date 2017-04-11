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Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı

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Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun yakalandı
Hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un, Ankara'da, terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Akşam'dan Muammer Başkan'ın haberine göre Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Mart’ta adli kontrol şartı ile tahliye edilen ve dünkü duruşmada hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un, Ankara'da, terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Mart’ta adli kontrol şartı ile tahliye edilen ve dünkü duruşmada hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un, Ankara'da, terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi.

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