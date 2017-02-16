Donarak değil, kalp krizinden öldü!

Medyada donarak ve kimsesiz olduğu, sokakta ölü olarak bulunduğu gibi çıkan haberler ailesini perişan etti.

Şişli’de sokakta yaşayan bir vatandaşın donarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şişli Tomurcuk Sokak’ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sokağa gelen Hacı Ali Kocaman (57) isimli evsiz şahıs, bir süre sığınacak yer aradı. Antikacılar Çarşısı önünde bir aracın yanına oturarak ısınmaya çalışan Kocaman, geceyi burada geçirdi. Şahsın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde elleri ve yüzü moraran şahsın öldüğü belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısına da haber verildi. Savcının incelemelerinin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağı öğrenildi.

Donarak öldüğü tahmin edilen Kocaman’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

KİMSESİZ DEĞİLDİ!

Hacı Ali Kocaman'ın sokakta ölü bulunmasından sonra medyada çıkan bu haberler ailesini ve yakın dostlarını perişan etti. Aile, teksif yapmalarına rağmen hala düzeltilmeyen yanlış haber Hacı Ali Kocaman'ın ailesi ve yakınları perişan halde hukuk mücadelesi peşine düştüler. (Aile yakınları birçok kez gazete ve internet sitesine tekzif yazıp gönderdiği ama kimsenin bir şey yapmadığını, rahmetlinin durumu iyiydi, kimsesiz de değildi. Kendisi mobilya ustasıdır. Kalp hastasıydı, yolda kalbi tutup vefat etmişti. Ama bu yanlış haberler yüzünden aile perişa oldu.)