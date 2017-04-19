Donald Trump'tan çarpıcı mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik için arayan ABD Başkanı Trump telefonda: "Çok iyi kampanya yürüttünüz. Yakından takip ettim. Dostluğumuzu önemsiyorum. Beraber yapacağımız birçok önemli iş var" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I TEBRİK İÇİN ARAYAN ABD BAŞKANI TRUMP'TAN ÖNEMLİ MESAJ

Sabah'tan Hasan Ay'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump önceki gün 16 Nisan referandum zaferini tebrik etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Trump, Erdoğan'ı 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını söyledi. Erdoğan'ın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlatan Trump, kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini ifade etti.

DOSTLUĞUMUZ ÖNEMLİ

İki ülke ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Trump, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" dedi. İki liderin görüşmesinde diğer önemli gündem maddeleri Suriye meselesi ve terörle mücadele oldu. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılması konusu da ele alındı. Trump, Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi. Erdoğan'ın Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, bu tespite katıldığını belirterek, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. İki lider, Beşar Esad'ın yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ

Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi. DEAŞ'la ortak mücadelenin konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulandı. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü. Bölgesel işbirliğinin konuşulduğu görüşmede, Erdoğan'ın Washington ziyareti de ele alındı.

'ÖNEMLİ OLAN MAÇI ALMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın referandum nedeniyle kendisini tebrik ettiğini belirten Erdoğan, görüşmede olumlu sinyaller aldığını belirtti. İki ülkenin birlikte bir çok sorunu çözebileceğini vurgulayan Erdoğan, referandumu da değerlendirdi: "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil. Önemli olan maçı almaktır. 14-15 yıldır diktatör ifadesini kullanıyorlar. Burada sandık var, demokrasi gücünü halktan alır. Bu da milli iradedir. Yeni sistem Türkiye'nin demokratik tarihinde bir dönüşümü temsil ediyor."