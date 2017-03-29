  • BIST 89.113
  • Altın 146,590
  • Dolar 3,6409
  • Euro 3,9288
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü

Donald Trump'tan bir Obama atağı daha

»
Donald Trump'tan bir Obama atağı daha
ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama'nın sağlık düzenlemesini kaldırma girişiminin ardından bu kez de çevresel regülasyonların iptal sürecini başlatmak için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'dan miras kalan çevresel regülasyonların iptal sürecini başlatmak için başkanlık kararnamesi çıkardı.

Trump, Obama yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çıkardığı regülasyonları tersine çevirmeyi hedefleyen imzayı attı.

"Enerji Bağımsızlığı" başlıklı kararname için ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Washington'daki merkezinde düzenlenen imza töreninde Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence, EPA Başkanı Scott Pruit ve Enerji Bakanı Rick Perry'nin yanı sıra kömür madencileri eşlik etti.

Trump, bu kararnameyle, EPA'ya başta "Temiz Enerji İnsiyatifi" olmak üzere Obama'nın başkanlık döneminde çıkarılan 6 çevresel regülasyonun iptali veya yeniden yazılması için hukuki süreci başlatma emrini vermiş oldu.

Enerji üretim tesislerinin neden olduğu karbon Temiz Enerji İnsiyatifi, eski Başkan Barack Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği en önemli düzenlemelerden biriydi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa konuşmada kararnamenin enerji üretimi ve istihdam için yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. 

Trump, "Bu kararname, federal hükümetin aşırı kontrolünü ortadan kaldıracak; ekonomik özgürlükleri geri verecek; şirketlerimiz ve işçilerimizin uzun süre sonra eşit şartlarda zenginleşmesini, rekabet edebilmesini ve başarılı olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için attığı adımları tersine çevirebilecek başkanlık kararnamesi, başta kömür işletmeleri olmak üzere enerji sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

Diğer taraftan, çevre örgütleri ve bazı bilim adamları, küresel ısınmaya karşı uygulanan regülasyonların gevşetilmesi ya da kaldırılmasının ekonomik yararlarının kısa vadede büyümeyi desteklese bile uzun vadede ciddi kayıplara yol açacağını savunuyor. Amerikalı çevrecilerin, Başkan Trump'ın bu konuda gelecekte atacağı somut adımlar için hukuki mücadele başlatacağı belirtiliyor.

Ayrıca, ülkedeki çevre örgütleri, Trump yönetiminin iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı inkar etmesini protesto etmek için 29 Nisan Cumartesi günü başta başkent Washington olmak üzere büyük bir yürüyüş planlıyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı29 Mart 2017 Çarşamba 10:00
  • İngiltere Başbakanı “Brexit mektubu”nu imzaladı29 Mart 2017 Çarşamba 10:00
  • Tarih yazan sporcudan Trump'a mektup29 Mart 2017 Çarşamba 09:40
  • Ünlülerin olay paylaşımları!29 Mart 2017 Çarşamba 09:35
  • Piton yılanının içinden insan çıktı.29 Mart 2017 Çarşamba 09:30
  • Rakka'da son durum ne?29 Mart 2017 Çarşamba 09:25
  • İsmail Akkol için istenen ceza belli oldu29 Mart 2017 Çarşamba 09:20
  • Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar29 Mart 2017 Çarşamba 09:15
  • Almanya'da İncirlik tartışması29 Mart 2017 Çarşamba 09:05
  • Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı29 Mart 2017 Çarşamba 09:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim