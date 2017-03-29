Donald Trump, Sisi ile görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, 3 Nisan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Nisan'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin 3 Nisan'da ABD'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi.

Trump'ın Sisi'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasında "olumlu ivme" yakalanmasına zemin teşkil edeceği vurgulandı. Ayrıca iki liderin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ve DEAŞ'la mücadeleyi ele alacakları belirtildi.

20 Ocak'ta göreve gelmesinden birkaç gün sonra Sisi ile telefonda görüşen Trump, Mısır Cumhurbaşkanını Washington'a davet etmişti.

Öte yandan Beyaz Saray'dan, dün Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü ve her iki başbakanı da ülkelerinde elde ettikleri seçim başarısı sebebiyle tebrik ettiği bildirildi.