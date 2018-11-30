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Donald Trump Putin görüşmesini iptal etti

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Donald Trump Putin görüşmesini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi Ukrayna krizi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizi sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladirmir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.

 

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