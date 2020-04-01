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Donald Trump En Korkunç Senaryoyu Açıkladı

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Donald Trump En Korkunç Senaryoyu Açıkladı
ABD'de Bayaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı.

Beyaz Saray: Sosyal mesafe korunursa, ABD'deki can kaybı 100 ila 240 binde tutulurABD Başkanı Donald Trump basın toplantısında Amerikalıkları koronavirüs salgınıyla mücadelede iki haftalık zor bir dönemin beklediğini söyledi. Trump, ABD'nin ulusal düzeyde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Trump, "Her Amerikalının zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zor iki hafta geçireceğiz" diye konuştu. Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Doktor Debbie Birx ise iyimser tahminlerinin 100 ila 240 bin can kaybı aralığında olduğunu söyledi.

Doktor Debbie Birx, tahminlerinin, bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını söyledi. Birx, "Biz gerçekten daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Her gün bunu umuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele biriminin önde gelen isimlerinden Doktor Anthony Fauci de can kaybı sayısını önemli oranda azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Doktor Anthony Fauci, ABD'de halka dışarı maskeyle çıkmalarını tavsiye etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

ABD Salı günü koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçmişti. Ülkede bugüne kadar halka bu yönde bir tavsiyede bulunulmuş değil.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 186 bini aştı, can kaybı sayısı da 4 bine yaklaştı.

 

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