Donald Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz

ABD Başkanı Trump, Biden'ın başkanlığa geçiş sürecini başlatmasına rağmen hile iddialarını dile getirmeye devam ediyor.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine hile karıştığını savunan Donald Trump, Joe Biden'ın kazanmasını kabul etmese de daha sonra Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı.

Ancak Trump, Pensilvanya'da seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak, bu tavrını sürdürdü.

"SEÇİM TERSİNE ÇEVRİLMELİ"

"Tek ihtiyacımız olan şey, siyasi bir görüşe sahip olmadan bir yargıcın bunu düzgün bir şekilde dinlemesi. Bu seçim, tersine çevrilmeli." diyen Trump, Pensilvanya'da büyük bir farkla kazandıklarını savundu.

"TÜM KANITLAR BİZDE"

Trump ayrıca konuyla ilgili tüm belgelerin kendilerinde olduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki tüm kanıtlara sahibiz." ifadesini kullandı.

SEÇİMLER TESCİLLENDİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, eyalet sekreterliğinin eyaletteki seçimleri kazananının Biden olduğunu tescil ettiğini açıklamıştı.

Wolf, "Kanunların gerektiği şekilde eyaletimizdeki 20 Seçiciler Kurulu üyesini Biden'ın alması için gerekli belgeyi imzaladım." demişti.