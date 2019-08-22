DOMATES ÜRETİCİSİ, KOMiSYONCUDAN ŞİKAYETÇİ!

Balıkesir'de domates üreticileri, fabrikaların ürünlerini düşük fiyata satın almasından şikayetçi. Markette 2,5 lira olan domates tarladan 30 kuruşa alınıyor.



SonDakika.com'un haberine göre; Balıkesir'in Bandırma ilçesinde domates hasadı sorunlarla başladı. Domates üreticileri mahsullerini düşük fiyatlarla alan salça fabrikalarına tepkili. Markette 2,5 TL'den satılan domates tarlada 30 kuruşa alıcı buluyor.

Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde domates hasadı başladı. Yüzlerce işçi sabahın erken saatinden itibaren tarlalardaki tonlarca domatesi toplamak için ter döküyor. Suriyeli mülteciler ve Doğu illerinden tarım işçisi olarak çalışmak üzere Bandırma'ya gelen vatandaşlardan oluşan işçiler ton başına 70 TL karşılığında domates hasadı yapıyor.