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Domagoj Vida çalışmalara başladı

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Domagoj Vida çalışmalara başladı
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak Beşiktaş'ta izni biten Hırvat oyuncu Domagoj Vida, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, izni sona eren Vida'nın takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmanın, ısınma hareketleri ve istasyon çalışması ile başladığı kaydedildi. Top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonları ile süren idmanın, taktik çalışma ve 3 takım halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.  

 

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