  • BIST 1.091
  • Altın 464,736
  • Dolar 7,0251
  • Euro 8,3543
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!

»
Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!
Londra'daki swap (döviz takası) faizlerinin bir anda uçmasının ardından Türk Lirası ihtiyacı olan yabancılar hisse senedi ve tahvil satışı gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Borsa İstanbul'da dün yüzde 3'ü aşkın kayıp yaşandı. Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı.

Dün TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap (döviz takası) piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019’dan beri ilk kez 1,050 seviyesine kadar yükseldi. Likidite sıkışıklığı nedeniyle piyasada bulamadığı TL’yi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi dün sert düştü.

BIST-100 endeksinde dün düşüş bir ara %5.5’e yaklaştıktan sonra endeks günü %3.53 düşüşle tamamladı. Küresel piyasalarda ise ABD’de yaşanan ekonomik iyileşmenin Avrupa’nın gerisinde kaldığına dair güçlenen görüş euroyu iki yılın en yüksek seviyesine yaklaştırdı.

Dış piyasalar bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisine odaklanmış durumda. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar.

 

 

 

TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap piyasasında gecelik TL faizi dün %1,050’ye yükseldikten sonra bugün %38 seviyesine kadar geriledi. Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz’da %6.8, 30 Temmuz’da ise %30 seviyesindeydi.

 
 
 
Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gıdada fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya ceza verildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:21
  • Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz23 Temmuz 2020 Perşembe 17:17
  • Yatırımcıların gözdesi ons altın oldu...23 Temmuz 2020 Perşembe 17:11
  • Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı21 Mayıs 2020 Perşembe 15:17
  • Pegasus Seferlerini İptal Etti20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:18
  • 800'den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi!20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
  • Türkiye ile Katar Arasındaki SWAP Anlaşması Doların Ateşini Düşürdü20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:08
  • Yeni 100 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girecek15 Mayıs 2020 Cuma 12:27
  • Benzin ve Motorine İndirim Geliyor14 Mayıs 2020 Perşembe 10:33
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim