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Dolar/TL, 6,90 sınırında

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Dolar/TL, 6,90 sınırında
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8944'ten işlem görüyor.

Dün akşam saatlerine kadar 6,84-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, akşam piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi görse de aynı hızla düşüşe geçerek günü yüzde 0,2 artışla 6,8620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,51 üzerinde 6,8944'ten işlem görüyor.

 

Euro/TL, dün akşam saatlerinde 8,2196 ile 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 8,0660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 8,8415'ten satılıyor.

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