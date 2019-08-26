Medyafaresi.com'Un haberine göre; Gece saat 01.30 sularında yükselişe geçerek 6,38'i bulan dolar/TL, tekrar düşüş trendine girerek sabah saatlerinde 5,80 bandına oturdu. Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal da sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
#dolar’ı gece yine uçurmuşlar. Kimler geceden istifade etti aslinda bulmak kolay. Sadece bulmayi istemek yeterli. Banka hareketlerine bak ve bul!
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DOLARIN YÜKSELİŞİ, KİME YARADI?
Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi.
Medyafaresi.com'Un haberine göre; Gece saat 01.30 sularında yükselişe geçerek 6,38'i bulan dolar/TL, tekrar düşüş trendine girerek sabah saatlerinde 5,80 bandına oturdu. Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal da sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Etiketler: Dolar, Milyonlar, Fatih Portakal, İddia
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