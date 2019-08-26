  • BIST 97.333
  • Altın 285,556
  • Dolar 5,7955
  • Euro 6,4427
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATEKİRDAĞ'DA SURİYE UYRUKLU PKK'LI YAKALANDI!

DOLARIN YÜKSELİŞİ, KİME YARADI?

»
DOLARIN YÜKSELİŞİ, KİME YARADI?
Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi.

Medyafaresi.com'Un haberine göre; Gece saat 01.30 sularında yükselişe geçerek 6,38'i bulan dolar/TL, tekrar düşüş trendine girerek sabah saatlerinde 5,80 bandına oturdu. Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal da sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. 
İşte o paylaşım:
#dolar’ı gece yine uçurmuşlar. Kimler geceden istifade etti aslinda bulmak kolay. Sadece bulmayi istemek yeterli. Banka hareketlerine bak ve bul!

fatihportakal26082019a1jpg.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA İÇİN DEPREM UYARISI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:24
  • İSTANBULLULAR DİKKAT! BU YOLLAR, 30 GÜN KAPALI26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:15
  • CHP AKÇADAĞ İLÇE BAŞKANLIĞI'NA SİLAHLI SALDIRI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:11
  • TEKİRDAĞ'DA SURİYE UYRUKLU PKK'LI YAKALANDI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:08
  • DOLARIN YÜKSELİŞİ, KİME YARADI?26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
  • İSTANBUL, SICAKLARDAN YANIYOR!26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
  • BEREN'İN ALDIĞI ÜCRET, DUDAK UÇUKLATTI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:43
  • TUBA BÜYÜKÜSTÜN, PARİS'TE EV ALDI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
  • BURCU ESMERSOY, ALDATILDI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
  • DEMET AKALIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK GÜLBEN ERGEN YORUMU!26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim