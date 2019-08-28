DOLARIN DURUMU NE?

Ünlü Ekonomist Beste Naz Süllü, doların son günlerde 5.80 TL'nin üzerine çıkmasına ve TL'nin değer kaybına açıklık getirdi.

Medyafaresi.com'un özel haberine göre; Ekonomist Beste Naz Sülllü doların yükselişi ve TL'deki düşüşün sadece Türkiye'ye özgü hareketler olmadığını, gelişmekte olan diğer para birimlerinin de dolar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Liranın en fazla değer kaybeden para birimi olmasına yorum yapan Beste Naz Süllü Temmuz ayından beri bu sorunların masadan kalkmadığını dile getirdi. Medyafaresi TV'ye açıklamalarda bulunan Beste Naz Süllü, Erdoğan Putin görüşmesinin ardından ABD'nin verdiği mesajlara dikkat çekerek, F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasıyla birlikte, Türkiye'ye yönelik başka yaptırımların gündeme gelebileceğini söyledi. Doların geri çekilmesinden ziyade, doların fonksiyon yönünün yukarı doğru olduğunu gördüğümüzü söyleyen Beste Naz Süllü, 5.80'in üzerinde seyreden doların 6 TL'nin üzerine çıkabileceğini öngördü.

Amerika ile haber akışının çok önemli olduğunu söyleyen Süllü, ABD ile yaşanacak herhangi bir anlaşmazlığın doları 6' TL'nin üzerine taşıyabileceğini söyledi.