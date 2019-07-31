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SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

DOLARIN ATEŞİ DÜŞÜYOR!

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DOLARIN ATEŞİ DÜŞÜYOR!
Düşüşünü sürdüren dolar 5,51 seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur şu sıralar 5,52 seviyesinden işlem görüyor.

SonDakika.com'un haberine göre; Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 azalışla 6,17 seviyesinden alıcı buluyor. Sterlin/TL, 6,71 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,72 seviyesinde dengelendi.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
"DOLARDA 5,50 KRİTİK SEVİYE"
Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti. TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

 

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