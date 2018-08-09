Dolarda yeni rekor!

ABD'de temaslarda bulunan Türk heyetinden herhangi bir ilerleme işareti gelmemesi nedeniyle dolar/TL, bu sabah 5.44'e dayandı. Euro ise 6.31'in üzerine çıkarak rekor kırdı.

ABD ile yaşanan 'Brunson' krizi sonrası hafta başı 5.42 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, iki ülke arasında ön mutabakat sağlandığı haberleri ve Türk heyetinin ABD'ye gitmesi ile sakinleşmişti.

Dün Türk heyeti ile ABD heyetinin görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Sözcüsü'nden gelen açıklamada, görüşmelerin devam ettiği ve Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Dünya'nın aktardığına göre, Türkiye tarafından gelen açıklamada ise Brunson'ın serbest bırakılmasının ABD'ye taahhüt edilmediği söylendi. Bu açıklamanın ardından TL'de kayıplar derinleşti.

Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 5.30 civarında olan dolar/TL, bu sabah yüzde 3'ü geçen yükselişle 5.4391 seviyesine geldi. Euro ise 6.31 seviyesine çıkarak zirve yaptı.

Euro ve dolardaki zirvelerden sonra döviz sepeti 5.8784 seviyesine kadar yükseldi.

Diğer taraftan İngiliz Sterlini de 7.0079'a çıkarak rekor kırdı.