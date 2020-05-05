Dolar'da Son Durum Ne?

Piyasalarda açıklanacak herhangi önemli bir verinin bulunmadığı güne dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı.

Hazine tarafından düzenlenecek ihalelerin izleneceği yeni güne Dolar/TL 7 seviyesinin üstünde başladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte corona virüsünden 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak, şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla normal eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir” dedi.