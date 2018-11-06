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SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Dolarda son durum ne?

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Dolarda son durum ne?
Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen 5.43 civarında başladığı 5 Kasım haftasında gerilemeye devam ediyor.

Dolar kuru gün içerisinde yüzde 25'i aşan enflasyonun ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 üzerine çıkmıştı.

Kur daha sonra gevşemeye başladı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 3 ay sonra 5.40 TL'nin altına indi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle dolar/TL, 5.3851 liraya dek indi.

Hatırlanacağı üzere, Rahip Brunson'ın tahliyesinin ardından ABD, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yaptırım listesinden çıkarmıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD iç güvenlik bakanı Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararının kaldırıldığını duyurdu.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası faiz artış hızları, Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip edilmeye devam ediliyor.

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