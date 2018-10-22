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Dolarda son durum ne?

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Dolarda son durum ne?
Geçtiğimiz hafta 5.52’ye kadar gerileyen dolar/TL yeni haftaya 5.64 seviyesinden başladı. Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesi TCMB'nin 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak

Dolar/TL yeni haftaya 5.64 seviyelerinde başladı. TL geçtiğimiz hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmış ve 5.52’ye kadar gerilemişti. TL, küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle bugün negatif ayrışıyor.

TL SON BİRKAÇ HAFTADIR POZİTİF AYRIŞMIŞTI

Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ TCMB'NİN FAİZ KARARI

Bu hafta piyasanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Ekim'de açıklayacağı faiz kararı olacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması  bekleniyor.

 

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