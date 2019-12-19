Dolar'da Son Durum!

Dolar - Euro kaç TL? 19 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz cuma günü başlayan yükseliş trendi 4 günü geride bıraktı. Kur, bu sabahki işlemlerde 5,93 liranın üzerinde seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.

Euro/TL de 6,61'den işlem görüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dünkü açıklamasında bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceğini bildirdi.

Uzmanlar, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın kararı dışında önemli bir veri gündemi bulunmazken; ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden geçen azil süreci yakından izleniyor.Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası PPK toplantı özeti beklenirken ABD-Türkiye arasındaki haber akışı takip ediliyor.

Uzmanlar teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.