  • BIST 110.921
  • Altın 281,884
  • Dolar 5,9365
  • Euro 6,5971
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADolar'da Son Durum!

Dolar'da Son Durum!

»
Dolar'da Son Durum!
Dolar - Euro kaç TL? 19 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL kurunda geçtiğimiz cuma günü başlayan yükseliş trendi 4 günü geride bıraktı. Kur, bu sabahki işlemlerde 5,93 liranın üzerinde seyrediyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.

Euro/TL de 6,61'den işlem görüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dünkü açıklamasında bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceğini bildirdi.

Uzmanlar, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın kararı dışında önemli bir veri gündemi bulunmazken; ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden geçen azil süreci yakından izleniyor.Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası PPK toplantı özeti beklenirken ABD-Türkiye arasındaki haber akışı takip ediliyor.

Uzmanlar teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başvurmayan Yandı!09 Aralık 2019 Pazartesi 13:16
  • Türkiye`nin Altın İthalat Rekoru06 Aralık 2019 Cuma 11:34
  • DİSK'ten Asgari Ücret Önerisini Açıkladı05 Aralık 2019 Perşembe 12:18
  • Bakan Varank'tan İstihdam Müjdesi05 Aralık 2019 Perşembe 12:10
  • Memur ve Emekliler 2020 Yılında Ne Kadar Zam Alacak?05 Aralık 2019 Perşembe 11:59
  • Seçim sonrası ekonomide neler olacak31 Mart 2019 Pazar 12:28
  • Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması04 Mart 2019 Pazartesi 14:18
  • Halkbank hisseleri ABD'den gelen haber ile yükseldi14 Kasım 2018 Çarşamba 20:19
  • Marketlerde yeni dönem13 Kasım 2018 Salı 12:47
  • Elektrik ve Doğalgaz'a zam gelecek mi?09 Kasım 2018 Cuma 10:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim