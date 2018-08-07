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Dolarda son durum!

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Dolarda son durum!
ABD ile ön mutabakat sağlanmasıyla gerileyen dolar fiyatları, şu dakikalarda 5.18 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 6.00 TL'de bulunuyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Dün Türkiye piyasaları kapandıktan sonra uluslararası piyasalarda hızlı yükselen dolar kuru, 5.4258 TL'yi gördü. Dolar, ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 5.1820 TL'ye kadar geriledi. Dolar saat 09.29 itibarıyla 5.1870 TL'de hareket ediyor.

Euro da uluslararası piyasalarda 6.2730 TL'ye kadar yükselirken, ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gelişme sonrası 5.9998 TL'ye kadar geriledi. Euro kuru şu dakikalarda ise 6.0047 TL'de bulunuyor.

Sterlin kuru en yüksek 7.0304 TL'yi görürken, şu sıralarda 6.7214 TL seviyelerinde...

Dolar endeksi 95 puanın üzerindeki seyrini sürdürürken, yüzde 0.14 düşüşle 95.05 seviyesinde, euro/dolar paritesi 1.1572 seviyesinde bulunuyor.

ABD İLE ÖN MUTABAKAT SAĞLANDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

17.00 ABD, JOLST haziran ayı açık iş sayısı 
17.30 Türkiye, Hazine temmuz ayı nakit dengesi 

 

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