Dolar'da S-400 hareketliliği! Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru, S-400 alımı nedeniyle ABD ile ilişkilerde oluşan soru işaretinden ötürü yeniden 6.10 TL'nin üzerini test etti. TL gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışmayı sürdürüyor.

ABD basınında Türkiye'ye 2 hafta süre verildiği iddiası ve Türkiye'nin açıklamaları izleniyor. 23 Mayıs sabahı dolar 6.12, euro 6.85 TL'de. Türkiye'nin risk primi (CDS) ise 500 puanı aştı.

Dolar/TL, ABD'nin haziran ayının ilk haftası sonuna kadar S-400 alımının iptal edilmemesi durumunda yaptırım sinyali vermesi ve Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla bir hafta aranın yeniden 6.10'un üzerini test etti. Kremlin cephesi Rus yapımı S 400 hava savunma sistemi anlaşmasının Ankara'nın da belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğunu açıklayarak, ABD'nin Türkiye'ye verdiği iddia edilen ültimatomu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise bu iddiayla ilgili "Bize resmi olarak böyle bir şeyin intikal etmesi söz konusu değil." diye konuştu.,

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu son toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti. Türkiye’ye S-400 silah sistemi alımını iptal etmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada Temmuz ayında beklenen teslimatların, daha erkene çekilebileceğini belirtmiş ve S-500 için ortak üretim konusunda çalışmalar yapıldığını açıklamış, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, Türk askerlerin S-400 eğitimleri için Rusya'da olduğunu belirtmişti.

Gelişmeler Türk Lirası üzerinden baskı yaratırken, TL diğer gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmayı sürdürüyor.

23 Mayıs günü dolar 6.12 üzerinde, euro 6.85 sınırında güne başladı. Sterlin ise 7.75 seviyesinden el değiştiriyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS puanı yeniden 500 üzerinde. Brent petrol fiyatı ise 70.5 dolara kadar indi.

Borsalar ise Fed tutanaklarından pek etkilenmese de ticaret savaşları kaygısı ve PMI verilerinin düşük gelmesiyle tüm dünyada satıcılı bir seyir izliyor. MSCI Asya Pasifik endeksi ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi, Borsa İstanbul da dün 83 binli seviyelere indi.

YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasının ardından tartışmalar sürerken piyasalar devam eden seçim süreci, TCMB'nin

rezervleri ve ekonomi yönetiminin bütçeye dönük attığı adımlardan kaynaklı riskler de piyasalarda yakından takip ediliyor.