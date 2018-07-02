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Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

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Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?
Seçim belirsizliğinin bitmesinin ardından TL geçen hafta pozitif ayrıştı. Dolar/TL ise bugün 4,63 seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça temkinli volatil seyrin sürmesi bekleniyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, dolar/TL’nin haftanın genelinde 4.60-4.65 bandında kaldığını ama aşağı eğilimin daha net görüldüğünü söyleyerek, “Ama haftaya önemli gelişmeler olacak olması nedeniyle 4.60’ın altında kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz. Haftanın son günü 5 yıllık CDS’lerin de 300 seviyesinin altına geriledi bu sabah” dedi ve şöyle devam etti:

“Türkiye’deki göstergelerde bir yumuşama olsa da ana hikayede bir değişiklik yok. Halen ekonomik kadronun ve ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve yatırımcılarda güvenin ne kadar sağlanıp sağlanamayacağı soru işareti. Gelecek hafta Salı günü enflasyon var, siyasi cephede ise 5 Temmuz ve 8 Temmuz önemli tarihler. Yurtiçinde risk ortamının nasıl değişeceğini izlemek önemli olacak” dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

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