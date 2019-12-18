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Dolar ve Euro'da Son Durum

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Dolar ve Euro'da Son Durum
Dolar - euro kaç TL? 18 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Bankalararası piyasalarda güne 5,89 civarında başlayan dolar, 5,91'in üzerini gördü. 

ABD'de Senato'dan dün geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. 

Uzmanlar, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

Euro/TL de 6,58 seviyesinde hareket ediyor. 

Uzmanlar, kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğine dikkati çekti. Bu görünümün orta vadede risk fiyatlamalarının güçlü olmadığına işaret ettiğini ve dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti. 

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