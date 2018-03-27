  • BIST 117.286
  • Altın 172,837
  • Dolar 3,9803
  • Euro 4,9440
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİstanbul için son dakika uyarısı!

Dolar ve Euro'da Son Durum

»
Dolar ve Euro'da Son Durum
ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ticaret savaşı olmayacağına dair açıklamalarıyla küresel piyasalar yükselirken, iç piyasada da dolar 4.0 lira ve euro da 5.0 liraya yakın düzeylerini korudu.

Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yeni haftaya 3.96 - 3.97 lira aralığında, başlayan dolar 3.98 düzeyini gördükten sonra düne göre yüzde 0.07 düşüşle 3.9629 liradan, euro da düne göre yüzde 0.08 artışla  4.9414 düzeyinden işlem gördü.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı.

Borsa İstanbul Endeksi haftanın ilk işlem gününü 116 bin 420 puandan kapattı.

Ticaret savaşı başlamadan bitecek mi?

İş Yatırım’ın “Ticaret savaşı başlamadan bitecek mi?” adlı günlük piyasa analizinde ABD ve Çin arasında dış ticaret savaşı endişesinin azalması ile Wall Street’in yüzde 3 yükselerek 2015 yılından beri en kazançlı gününü geride

Bıraktığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Hazine Bakanı Mnuchin’in “ABD bir dış ticaret savaşı başlatmayı değil daha adil ticari anlaşmalar yapmayı hedefliyor” açıklaması borsalardaki yükselişin arkasındaki itici güç oldu.

“Trump’ın gümrük vergisi kozunu kullanarak ABD için daha adil bir dış ticaret ortamı yaratmak istemesinin haklı gerekçelere dayandığını belirtelim.

“ABD’nin ‘gözde ticaret ortaklarına’ uyguladığı gümrük vergisi oranı 2016 yılında yüzde 3.5 düzeyinde. WTO verilerine göre aynı oran Avrupa Birliğinde yüzde 10, Çin’de yüzde 5 düzeyinde.

“ABD ve Asya borsalarının seyrine paralel Borsa İstanbul’un yüzde 1’e yakın bir yükselişle açılmasını bekliyoruz.

“Dış ticaret savaşı ihtimalinin azalması beklentilerimizle uyumlu. Ancak hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin kredi ve metal piyasaları tarafından paylaşılmadığını belirtelim.

“Oynaklığın yüksek seyretmeye devam etmesini bekliyoruz.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erken Emeklilik Müjdesi!20 Mart 2018 Salı 14:51
  • Soruşturmada Yeni Gelişme!16 Mart 2018 Cuma 15:59
  • Euro Tarihi Rekorunu Yeniledi!16 Mart 2018 Cuma 15:47
  • Flaş... Flaş... Emekliye Ne Kadar Zam Geliyor?09 Mart 2018 Cuma 14:06
  • Son Dakika 'Çiftlik Bank' Açıklaması!08 Mart 2018 Perşembe 14:24
  • E-devlet'ten milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir sorgulama!06 Mart 2018 Salı 14:22
  • Enflasyon Rakamları Açıklandı05 Mart 2018 Pazartesi 10:50
  • "KDV'yi Kökünden Değiştiriyoruz"02 Mart 2018 Cuma 11:03
  • Benzine Zam!27 Şubat 2018 Salı 11:22
  • Dolar ve Euro'da Son Durum26 Şubat 2018 Pazartesi 11:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim