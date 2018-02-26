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Dolar ve Euro'da Son Durum

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Dolar ve Euro'da Son Durum
Küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken, Türkiye’de yeni haftaya dolar 3.77 lira, euro ise 4.66 lira düzeyinden başladı.

Almanya’da geçen hafta açıklanan dördüncü çeyrek büyüme verisine göre, Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2.3 büyüdü. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı Tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0.9 gerilerken yıllık bazda yüzde 1.3 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı Çekirdek Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.7 azalırken yıllık yüzde 10 arttı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Türkiye kredi notu ve görünümünde değişikliğe gidilmediğini duyurduğu açıklamada, kurum Türkiye’nin kredi notunu BB seviyesinde teyit ederken, görünümü negatif olarak bıraktı.

Borsa İstanbul Endeksi ise geçen haftanın son gününü yüzde 0.58 yükselişle 117.822 puandan kapattı.

İş Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarındaki belirsizlik dalgası dağılıyor. 10 yıllık tahvillerdeki fırtınanın dinmesi ve doların yeniden gerilemeye başlaması Wall Street’ten başlayarak dünya borsalarına yayılan yeni bir iyimserlik dalgası başlattı.

"Gelişmekte olan borsalar küresel risk iştahındaki iyileşmeden payına düşeni alıyor.

"Bizim görüşümüzde değişiklik yok. Güçlü büyüme, düşük enflasyon düşük faiz dönemi sona erdi. Güçlü büyüme, normalleşen enflasyon ve yükselen faizler dönemine girdik. Bu yeni konjonktürde ilk aşamada tahvil faizleri yükselirken hisse senedi ve emtia piyasalarının kazandırmaya devam etmesini bekliyoruz.

"Türkiye gibi küresel büyümeden sınırlı ölçüde yararlanan, faizlerdeki ve emtia fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilenen ülkeler için yeni dönem ideal yatırım koşulları sunmuyor. Ama piyasalar böyle düşünmeyecek. Para girişinden diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha sınırlı da olsa Türkiye piyasaları da payına düşeni alacak."

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