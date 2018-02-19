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Dolar ve Euro'da Son Durum

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Dolar ve Euro'da Son Durum
Küresel döviz piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısına ilişkin tutanakların açıklanacağı yeni haftaya sakin başlarken, Türkiye'de dolar 3.75 lira ve euro da 4.65 lira düzeyinde hareket ediyor.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki toparlanmaya bağlı olarak, Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.48 yükselişle 117 bin 75 puandan başladı ve 117 bin 154 puana kadar çıktı.

Fırtına sonrası bereketi…

İş Yatırım'ın, "Fırtına sonrası bereketi..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "ABD merkezli tayfun beklenenden daha az hasarla atlatıldı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Beklentilerden yüksek ABD enflasyon verileri ve 10 yıllık devlet tahvillerindeki sert kayıplara rağmen hisse senedi piyasalarında fırtına sonrası bereketi yaşanıyor.

"Hisse senedi piyasalarındaki satış dalgası tersine dönmüş durumda. Tahvil piyasasında oluşan zararlar nedeniyle refleks olarak nakde dönen küresel yatırımcılar yeniden hisse senedine yönelmeye başladı.

"Hisse senedi piyasaları tepe noktasına göre oluşan yüzde 10’luk kaybının yarısına yakınını geçtiğimiz hafta geri aldı.

"Dış ticaret ağırlıklı dolar kuru kısa bir yükseliş sonrasında yeniden son üç yılın en düşük seviyelerine geriledi.

"İleri gelen yatırım bankalarının Fed faiz döngüsü tahminlerini yukarı yönlü güncellemesine rağmen doların tutunamayanları oynaması hisse senedi piyasalarını destekliyor.

"Geçmiş verinin incelenmesi ABD enflasyonunun talep kaynaklı nedenlerle yükseldiği dönemlerde tahvillerin değer kaybetmesine rağmen hisse senedi piyasalarının ve gelişmekte olan ülke varlıklarının büyüme desteğiyle ilk başta yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

"Varlık guruplarının sene başından beri performansı da bu görüşü destekliyor.

"Risk iştahının güçlenmesine paralel Borsa İstanbul’un yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Ancak bu yükseliş piyasa çarpanlarının artmasından ziyade kar beklentilerine paralel seyredecek.

"2018 yılında finans dışı şirketlerin net karının yüzde 21, finans şirketlerinin karının yüzde 14 artmasını bekliyoruz."

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