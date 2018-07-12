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Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi

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Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi
Gece saatlerinde Dolar ve Euro tarihi rekorunu yeniledi.

Ancak sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen Dolar, 06:40 itibariyle 4,9'u geçti. Aynı dakikalarda Euro ise 5,73 bandındaydı.

Dolar ve Euro gece yarısı hızlı bir yükselişle tarihi rekorunu yeniledi. Gece yarısı nedeni bilinmeyen bir yükselişle rekor kıran Dolar ve Euro daha sonra düşüşe geçti.

Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen Dolar, 4,9 bandını birkez daha geçti. Dolar dün 4.80’ler seviyesinde seyretmişti.

Pazartesi günü Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından doların TL karşısında yükseldiği görülmüştü.

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