Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar yeni haftanın ilk işlem gününe 4.10 liradan başladı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra 90.929 düzeyine çekildi.

İç piyasada erken işlemlerde 4.1147 liraya kadar çıkan dolar 4.08 - 4. 90 lira aralığında hareket ederken, euro da yeni haftanın ilk işlem gününe 5.01 - 5.02 lira aralığında başladıktan sonra 5.0– 5.1 aralığına çekildi.

Ahlatçı Yatırım'ın, " Dolar endeksi yeni haftaya güçlü başladı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 58.1 düzeyinde gerçekleşti.

"Almanya’da açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 54.1 seviyesine yükseldi.

"Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 56 seviyesinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 55 seviyesinde gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 56.5 değerine yükseldi.

"ABD’de açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 54.4 seviyesinde gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan Mart ayı Mevcut Konut Satışları verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 1.1 artış gösterdi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtiçi piyasalar kapalı iken doların küresel piyasalarda değer kazanması sonrasında kurun fiyatlamalarda 4.0606 - 4.1103 aralığında hareket ettiği ve günü 4.1068 seviyesinden tamamladığını gördük.