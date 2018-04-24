  • BIST 110.413
  • Altın 174,198
  • Dolar 4,0861
  • Euro 4,9815
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAŞırnak'tan acı haber: 1 asker şehit

Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

»
Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?
ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinde süren yükselmelere bağlı olarak küresel piyasalarda yükselen dolar yeni haftanın ilk işlem gününe 4.10 liradan başladı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi 91.076 ile Ocak ayının başından bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra 90.929 düzeyine çekildi.

İç piyasada erken işlemlerde 4.1147 liraya kadar çıkan dolar 4.08 - 4. 90 lira aralığında hareket ederken, euro da yeni haftanın ilk işlem gününe  5.01 - 5.02 lira aralığında başladıktan sonra 5.0– 5.1 aralığına çekildi.

Ahlatçı Yatırım'ın, " Dolar endeksi yeni haftaya güçlü başladı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 58.1 düzeyinde gerçekleşti.

"Almanya’da açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 54.1 seviyesine yükseldi.

"Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 56 seviyesinde gerçekleşti.

"Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 55 seviyesinde gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan Nisan ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 56.5 değerine yükseldi.

"ABD’de açıklanan Nisan ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 54.4 seviyesinde gerçekleşti.

"ABD’de açıklanan Mart ayı Mevcut Konut Satışları verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 1.1 artış gösterdi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtiçi piyasalar kapalı iken doların küresel piyasalarda değer kazanması sonrasında kurun fiyatlamalarda 4.0606 - 4.1103 aralığında hareket ettiği ve günü 4.1068 seviyesinden tamamladığını gördük.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Doğan Medya'da Devir Teslim Gerçekleşti09 Nisan 2018 Pazartesi 13:43
  • Duyan ATM'ye Koştu!07 Nisan 2018 Cumartesi 13:51
  • Dün Fabrika Aldı Bugün Yapılandırma İstedi07 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  • Dolar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor!06 Nisan 2018 Cuma 11:10
  • 600 Bin Kişi Elektriksiz Kalabilir!06 Nisan 2018 Cuma 09:49
  • Dolar Tarihi Rekorunu Kırdı!05 Nisan 2018 Perşembe 13:39
  • Euro ve Dolar'da Hareketlilik03 Nisan 2018 Salı 11:39
  • Mart ayı enflasyon oranları açıklandı!03 Nisan 2018 Salı 11:36
  • 2017 Büyüme Oranları Açıklandı!29 Mart 2018 Perşembe 11:55
  • Dolar ve Euro'da Son Durum!29 Mart 2018 Perşembe 11:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim