Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde 7 lirayı bulmuştu. Peki, dolar ve euro öğle saatlerinde ne kadar oldu? İşte döviz piyasasındaki son gelişmeler?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 6.7625 seviyesinden başlayan dolar/TL kurunun son durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 7.2169 TL'yi görürken, Merkez Bankası'dan peş peşe gelen 'finansal piyasalara destek' açıklamalarıyla geriledi. Peki, dolar ve euro en son ne kadar oldu?

Dolar, saat 12.19 itibarıyla 6.84TL, Euro/TL kuru ise 7,83 lira seviyesinde hareket ediyor.

BDDK, bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceği kararını aldı. TCMB de zorunlu karşılıklarda indirime giderken, aynı zamanda birçok likidite tedbiri aldığını duyurdu.