En yüksek 3,6398’e kadar yükselen kur, şu sıralarda 3,6270 seviyesinden işlem görüyor. Güne 4,09 seviyesinden başlayan euro da yükselişini sürdürerek 4.12’yi aştı. Kur şu sıralarda 4,1215 seviyesinde.
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Dolar, TL karşısında 3,63’ün üzerine çıktı
Güne 3,6070 seviyesinden başlayan dolar/TL, yukarı yönlü yükselişini sürdürerek 3,63’ü aştı.
Etiketler: dolar, türk lirası, euro, son dakika, haberler
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