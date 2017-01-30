Dolar tersine döndü!

Fitch ve S&P`nin not kararı sonrası dolar yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde hızlı bir düşüşle 3.80 seviyesinin altını gördü.

Merkez Bankası adımlarının yeterli bulunmaması, not indirimi endişeleri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki açıklamalarının baskısıyla geçen hafta 3.91 seviyesini aşan dolar/TL haftayı 3.87 civarında tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün ise frene bastı. Kur bu sabah güne 3.8750 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde geriledi. Dolar/TL gün içerisinde en düşük 3.80'in altını gördü.

Kur şu dakikalarda 3.81 seviyesinden işlem görüyor.

EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne başlarken, şu dakikalarda 4.07'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI REPO İHALESİ AÇMADI

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. TCMB'nin bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 25 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB'nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB'nin BIST kotasyon yoluyla 26 milyar TL, bankalararası para piyasalarından 10,038.1 milyar TL dönüşü bulunuyordu.

TCMB Cuma günü likidite adımlarıyla ortalama fonlama maliyeti sert artış yaşanmış banka fonlamayı yüzde 10.27'ye yükseltmişti.

Böylece Ocak ayı ortasında yüzde 8.3 civarında olan TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde iki haftada yaşanan yükseliş 2 puan civarında oldu.

FITCH KARARI PİYASALARDA ETKİ YARATMADI

Fitch, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye'nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB-'ye indirdi.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir düzeyde notu veren Fitch'in kararıyla Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyde kredi notu kalmadı.

Fitch kararının beklenen bir gelişme olması nedeniyle piyasalarda etki yaratmadığını belirten bankacılar S&P kararının ise sürpriz olduğunu söylediler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü otoritelerin enflasyon ve TL'de değer kaybı yaratan baskıları sınırlama gücünün azaldığını gerekçe göstererek durağandan negatife düşürdü.

BORSA 9 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Güne hafif satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 83.650,45 puana kadar gerilemesinin ardından bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 85.500 puanın üzerini test etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,99 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 85.491,57 puandan girdi.

Endeks, günün ilk yarısında 29 Nisan 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 85.887,65 puanı görmesinin ardından 85.300 - 85.600 aralığında dengelendi.