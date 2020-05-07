  • BIST 98.681
  • Altın 390,894
  • Dolar 7,1530
  • Euro 7,7155
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki

Dolar Son 22 Ayın Zirvesinde

»
Dolar Son 22 Ayın Zirvesinde
Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,24'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.

Euro/TL ise 7,82'den işlem görüyor. 

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

KAYNAK: NTV

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk'ten LGS Açıklaması06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:19
  • Aydos Ormanı'nı Yakan Teröriste Müebbet06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:17
  • Bakan Varank: 300 Başvuru Kabul Edildi06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:10
  • Yeni Normali Anlattı06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:17
  • İkinci Daha Tehlikeli Olabilir06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:25
  • Maskeler Nerede Satılacak?06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:10
  • Önce Cadde Mağazaları Sonra AVM'ler Açılmalı05 Mayıs 2020 Salı 23:04
  • Güzel Oyuncu Eda Ece Bırakacağını Açıkladı05 Mayıs 2020 Salı 14:56
  • Flaş... Flaş... İçişleri Bakanlığından Yeni Genelge!05 Mayıs 2020 Salı 10:40
  • Erdoğan'dan Gençlere Geceyarısı YKS Mesajı05 Mayıs 2020 Salı 10:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim