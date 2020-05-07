Dolar Son 22 Ayın Zirvesinde

Hafta başından bu yana sert bir şekilde yükselişe geçen dolar/TL kuru, bu sabah 7,24'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü.

Euro/TL ise 7,82'den işlem görüyor.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

KAYNAK: NTV