Dolar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor!

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle günü 4.0664'ü görerek tarihi rekorunu kırdı.

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye’ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle güne 4.0665 ile tarihi zirvesini test ederek başladı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında ABD Başkanı Trump’ın ticaret yetkililerine, Çin’e 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmeyi değerlendirmesi talimatı vermesi risk iştahını azaltan nedenlerden biri oldu.

Bankacılar iç riskler olarak ise özellikle son iki haftada yaşanan gelişmelere dikkat çekerken; iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiası, bu eleştirilere dün gazete haberiyle Merkez Bankası’nın dahil edilmesini gösteriyorlar.

Küresel piyasalarda ABD’de faiz adımlarının sayısı açısından ABD tarımdışı istihdam verisi yakından izlenecek. Bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar da takip edilecek. Ticaret savaşları başta olmak üzere küresel riskten kaçış gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor.

NEGATİF AYRIŞMA DEVAM EDİYOR

TL’nin dün dolar karşısında yaşadığı değer kaybı yüzde 1’i aşarken, bankacılar gelişmekte olan ülke para birimlerine göre yaşanan bu negatif ayrışmada ve 10 yıllık gösterge tahvilde iki günde 57 baz puana ulaşan yükselişte siyasetçiler tarafından doğrulanmasa da iç siyasi gelişmelere ilişkin endişeler etkili oluyor. Dün güne 4 civarında başlayan dolar/TL bu sabah 4.0665’i test ederek yeni tarihi rekorunu test etti. Kur saat 1009’da 4.0603/4.0615 seviyesinde işlem gördü. Tarihi zirvesini kısa süre önce 4.5204 ile yenileyen sepet bazında TL aynı saatte 4.5126/4.5142, 4.9754 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 4.9649/4.9670 seviyesinde bulunuyor.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri, içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL küresel riskten kaçış eğilimlerinde benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalabiliyor. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri ve ABD’deki dava süreci yer alıyor.

Üst düzey bir bankacı, “Hükümetin ekonomide tam olarak ne hedeflediğini şu an anlayamıyoruz. Bir karmaşa var. Nasıl yorumlamalıyız bunu bile netleştiremeyebiliyoruz. Kısaca piyasa yaşananları bir endişe olarak izliyor ve bunlar fiyatlamaları da etkiliyor” dedi. Şimşek’in istifa ettiği iddialarına son olarak Başbakan Binali Yıldırım yanıt verdi. Yıldırım, Şimşek’in görevinin başında olduğunu söyledi. Yıldırım kabine revizyonunun gündemlerinde olmadığını, bu konuda karar aldıkları takdirde uygulayacaklarını dile getirdi.

10 YILLIK GÖSTERGEDE YÜKSELİŞ 57 BP

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde hafta başındaki sakin seyrin ardından dün yeniden sert yükseliş yaşandı. Gösterge 10 yıllık tahvilde dün işlem bazında 43 baz puan yükseliş yaşandı. Bu sabah da faiz güne 14 baz puan yükselişle başladı. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.89 olurken valörde son işlem yüzde 13.12 oldu. Bu sabah spot piyasada işlem bazında en yüksek faiz yüzde 13.26 olurken saat 1012 itibarıyla spot piyasada son işlem yüzde 12.24 seviyesinden gerçekleşti.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.37 olurken valörde son işlem yüzde 14.43 seviyesinde gerçekleşti. Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz bu sabah spot piyasada yüzde 14.52 oldu.