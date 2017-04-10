Dolar ne kadar oldu?

Piyasalar bu hafta pazar günü yapılacak referandum oylaması ve ABD'nin Suriye politikalarına odaklanacak. Dolar/TL haftaya 3.72'nin, Euro/TL ise 3.94'ün üzerinde seyrediyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken ABD’nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın denetimindeki bir hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ise küresel bazda artan jeopolitik riskler piyasalarda hissedilmeye devam ediliyor.

Son dönemlerde çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey danışmanları geçtiğimiz hafta Suriye’de bir hava üssüne ABD tarafından yapılan saldırının ardından ABD’nin Suriye politikasının bundan sonra nereye gideceğine dair farklı sinyaller verirken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu saldırının Kuzey Kore de dahil olmak üzere diğer ülkelere bir uyarı olduğunu söyledi.

TÜRK LİRASI EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLERDEN BİRİ

Kredi notu siyasi endişelerle düşen Güney Afrika, Suriye rejiminin destekçisi olarak görülen Rusya ve bölgeye yakınlığı nedeniyle Türkiye para birimleri geçen hafta artan jeopolitik riskler nedeniyle dolar karşısında en çok satış baskısı yaşayan para birimleri oldu.

Referanduma ilişkin ise yatırımcılar 16 Nisan’da gerçekleşecek anayasa değişikliğine ilişkin referandumda hangi sonuç çıkarsa çıksın ilk etapta fiyatlamalarını Türkiye’nin yeni bir seçim sürecine gidip gitmeyeceğine bakarak yapacaklar.

Referandum sonuçlarının ardından TL ve TL cinsi yatırım araçlarının orta vadede nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin en önemli belirleyiciler yapısal reform gündemi ve dış politika olacak.

DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra Cuma gününü 3.73 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah ise TSİ 0857’de 3.7224/3.7250 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8325/3.8356, euro/TL 3.9426/3.9457 seviyesindeydi.

Bankacılar bugün iç piyasada Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini küresel piyasalardaki gelişmelerin de yakından izleneceğini belirttiler.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.08, valörde son işlem yüzde 11.06 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.46 oldu.

REUTERS