Dolar kuru 5 TL'yi gördü!

Dolar güncel gelişmelerle yükselişe geçti ve dün akşam saatlerinde rekor üstüne rekor kırdı.

Dolar/TL bugün sabah saatlerinde 4.98'in üzerinde işlem görürken gün içerisinde 5.07'yi aştı.Dolar/TL ABD’nin Türkiye’de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından dün akşam 5’i aşarak tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah gerilerken, piyasalar iki ülke ilişkilerine yönelik gelişmeleri izliyor.

Dolar/TL’de tarihi zirvenin görülmesi ardından bugün tahvil faizlerinde yükselişin, borsa tarafında da baskı sürüyor.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, “ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” denildi.

Bir bankacı, “İşlerin ciddiyeti önemli boyutta, bu da TL’de baskının devamı demek. Şu anda dolar/TL’de 5.05-5.15 hedef bölge. Öte yandan kurda 5 seviyesi etrafında 3.5 milyar dolarlık opsiyon vardı, bu seviye kırılır ve üzerinde kapanış olursa yukarı hareket de daha hızlı olur” dedi.

Dün haberin likiditenin olmadığı saatlerde gelmesiyle kurun tarihi zirveyi gördüğünü söyleyen aynı bankacı, “Gelinen seviyeler itibariyle bu sabah yerli bireysel yatırımcıdan ciddi satış beklerim, 1 milyar dolar civarında rakamlar olabilir. Şu anda da bu çerçevede kurda bir gevşeme var. Bu bir miktar destek olabilir ancak yabancının tavrı net olumsuz yönde. Dolayısıyla kur 5 civarında, 4.97-5.05 aralığında dalgalanabilir” dedi ve şöyle devam etti:

“Mütekabiliyet esasıyla bizim nasıl bir yanıt vereceğimiz de önemli. Eğer vize krizinde olduğu gibi birebir aynı cevabı verirsek tamam ama daha fazla adım atarsak, sorun. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yarın Singapur’da yapacağı görüşme de bir umut faktörü. Ancak bu görüşme başarısız olur ve sonrasında yeni yaptırımlar gelirse kurda 5.30 ve üzerinde daha ciddi seviyeleri de görürüz.”

‘SEVİYE YORUMU YAPMAK ZOR’

GCM Forkes Araştırma uzmanı Enver Erkan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında ABD ile olan gerilimin Hollanda ile geçmişte yaşadıklarımızdan farklı olduğunu söylüyor. Erkan dolar/TL için seviye yorumu yapmanın bu atmosferde zor olduğunu belirtti.

Erkan sözlerine şöyle devam etti:

Korkulan bir senaryoydu. Bu konudaki gelişmeler artık çok kritik. Cuma günü Pompeo ile Çavuşoğlu görüşecek yüz yüze. Makroekonomik gelişmelerin önüne geçti ABD ile olan ilişkiler kurda. Hollanda ile gerilim olması gibi değil bu. Yaptırım açıklaması kötü oldu. Piyasa hareketleri malum haber geldikten sonra. Bakalım fiyat dengeleri kalıcı olacak mı? Seviye yorumu yapmak zor. Oynaklık fazla şu anda.

‘HAREKETLİLİK ARTABİLİR'

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada dolar/TL’de 5 üzeri bir seviyenin bundan sonraki günlerde de görülebileceğini söyledi.

Nalbantlı sözlerine şöyle devam etti:

Beyaz Saray, din adamı Brunson'un serbest bırakılmamasından dolayı Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla kurda 5 seviyesi aşıldı. İlk olarak bakan Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarına yaptırım uygulandığı açıklandı. Bu açıklamaların şirketler ve ekonomi tarafında devam etmesi kuralı hareketliliği artırabilir. Zaten teknik olarak 4.92 üzerinde 5.25 hedefli bir formasyon görüyorduk. 5 üzerinde kalıcılik halinde o hedefi görebiliriz.