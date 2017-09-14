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Dolar güne 3.46'dan başladı

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Dolar güne 3.46'dan başladı
Dolar/TL 3,4677 ile son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin beklentilerle artan dolar talebi, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,4677 ile son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. 

Dün, kürsel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle 3,4629 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 3,4569'dan tamamladı.

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,4677 ile 31 Ağustos'tan beri en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 3,4650 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,22 değer kazanarak 4,1210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,33 yükselişle 4,5830 seviyelerinden alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin beklentilerle artan dolar talebi, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden oldu. Doların güçlenmesinden negatif etkilenen euro/dolar paritesi dün yüzde 0,68 değer kaybıyla 1,1885'ten günü tamamlamasının ardından bugüne de düşüşle başladı. Şu dakikalarda avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,1880'den işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 92,40 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de enflasyon verisinin piyasaların odak noktasında olduğu belirtti.

ABD'de enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda doları güçlendirebileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4730'un direnç, 3,4350 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.
 

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