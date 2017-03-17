Dolar geriledi, gözler 'Merkez'e çevrildi

ABD Merkez Bankası dün sonuçlanan Mart ayı toplantısında beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karşın, bu yıl için artış sayısına dair tahminlerini değiştirmezken, dolar/TL 3.67'li seviyelere kadar geriledi.

Piyasalar günün kalanında ise bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesi olan PPK kararlarını izleyecek.Dün saat 18.04'te 3.7244/3.7258 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6740'a kadar geriledikten sonra yeni güne 3.68 seviyesinden başladı. Kur saat 9.40 itibarıyla 3.6890 seviyesinden işlem gördü.Aynı saatte sepet bazında TL 3.8205/3.8224, euro/TL ise güne 3.95 seviyesinden başlarken saat 9.40 itibarıyla 3.9605 seviyesinden işlem gördü.

TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?

Reuters'ın Fed toplantısı öncesi 14 Mart'ta gerçekleştirdiği ankete göre katılımcılar ağırlıklı olarak geç likidite penceresinde 100 baz puanlık artış beklerken, koridorun üst bandında da artırım beklentileri bulunuyor.Çift hanedeki enflasyon, yaklaşan referandum, Suriye'deki jeopolitik gelişmeler ve bazı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin gerilmesi sürecinde TCMB'nin nasıl bir adım atacağı piyasalarda önemini koruyor.

TCMB son bir haftada uyguladığı sıkılaştırma politikalarını bir kademe daha kuvvetlendirdi ve ortalama fonlama faizini yüzde 10.80 ile 5 yılın yeni zirvesine taşıdı.Ortalama fonlama maliyetinde Ocak ayından beri 250 baz puan son bir haftada ise 50 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen bu adım piyasalardaki satış baskısını kısmen azalttı. Ancak bu adımlar sonrası TCMB'nin mevcut politika bileşiminde faizleri değiştirmeden yeni bir sıkılaştırma için imkanının neredeyse kalmaması PPK kararının da önemini artırdı.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI TCMB’DE KARŞILIK BULABİLİR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Fed’in beklenildiği üzere faiz artırımı yapması, buna karşılık nokta grafiklerin dünkü dahil toplamda 4 faiz artırımı pozisyonuna hareket etmemesi ve Janet Yellen’in bilançonun küçültülmesiyle ilgili bir planı olmadığını söylemesi neticesinde, USD’de Fed sanki hiç faiz artırmamış gibi bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak faiz artırımı fiyatlaması önceden yapıldığı için ve Fed de işi bunun ötesine götürmediği için görülen etkilerin USD aleyhine olduğunu görmekteyiz. GOÜ para birimleri USD karşısında seyrini güçlendirdi; Fed kararlarından sonra Asya EM’lerinden KRW, THB ve TWD öncülüğünde bir yukarı hareket var. USDTRY kurunun da 3,67 seviyesine kadar gerilediğini gördük.

Diğer referans göstergelerden ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,49, 2 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,30 gördü" dedi.Hollanda seçimlerinden ve BoJ kararlarından da piyasadaki risk iştahını olumsuz etkileyecek bir durum çıkmadığına göre bugün GOÜ piyasalarında olumlu hareketler görebileceğimizi söyleyen Erkan, "TRY de diğer emsal para birimlerine korele hareket edebilirdi, ancak muhtemelen bugün açıklanacak olan TCMB kararları hareketleri limitleyebilir. Fed’in kararlarından sonra TCMB’nin faiz kararları da belirleyici olacaktır. Çünkü; özellikle TRY varlıklarını düşünecek olursak bu geçici bir rahatlama.

Referandum öncesinde TCMB pasif kalırsa piyasa tepkimesi olumlu olmaz, o yüzden Fed’in faiz artırıyor olması TCMB nezdinde de karşılık bulacaktır" şeklinde belirtti. Üst bantta artırım ve geç likidite penceresinin yüzde 12’ye çekilmesi beklentimi koruyorum.Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "Fed’e ve USD hareketine karşı bir savunma mekanizması oluşturmak önemli, bir sonraki toplantının Mayıs’ta olacak olması itibariyle de bu toplantıda faiz hamlesi bekliyorum. Para politikasının sıkılaştırılması ve bu duruşun korunması TRY’nin de dayanma gücünü artıracaktır. Bu yüzden teknik seviye vermeyi çok doğru bulmuyorum. 3,67 altında kısa süreli USD short, TRY long eğilimi söz konusu olabilir. Ancak şayet bu seviye altında kalınamıyorsa geniş resimde piyasa 3,81 seviyesine gitme isteğini fiyatlama alışkanlıkları çerçevesinde koruyacaktır" dedi.

TCMB PAS GEÇEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Fed’den sürpriz gelmedi. Beklentiler yönünde bir hareket oluştu. Mevcut beklentilerin piyasalarda fiyatlandığını düşünüyoruz. Bu nedenle mevcut kararın ABD Doları üzerinde aşağı yönlü bir etkisi oluşuyor.Belirsizliğin sona ermesinin ardından rahatlamaya bağlı olarak gevşeme var. Bu karar TL için pozitif. ABD dolarındaki gevşemenin etkisiyle içeride USDTRY kurunda 3.68 seviyesine doğru gevşeme mevcut. USDTRY’de 3.65 seviyesinde destek bulunuyor. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler güçlenebilir. Ons Altında dolardaki gevşemeye bağlı olarak yükseliş görülüyor. 1208 direncini geçen Altın’da 1225 direncini izliyoruz. EURUSD paritesinde ise yukarı tepkiler mevcut. Genel hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. TCMB yarınki toplantısında pas geçebilir" dedi.

FED NE MESAJ VERDİ?

ABD Merkez Bankası Fed, istikrarlı ekonomik büyüme, istihdam artışı ve enflasyonun bankanın hedefine doğru ilerlediğine dair güvenle beraber faiz oranlarını son üç ayda ikinci kez artırdı.Fed aynı zamanda 2017 yılı için iki faiz artırımı daha yapacağı tahminini değiştirmezken, 2018 yılı için üç faiz artışı öngörülüyor. Fed 2016 yılında faizleri bir kez artırmıştı.

DOLAR FAİZ KARARINA NE TEPKİ VERMİŞTİ?

Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından dolar sert geriledi. Karar öncesi 3.70 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar/TL, 3.68 seviyesinin altına geriledi. Euro/TL ise 3.94 seviyesinin altını test etti.Euro/Dolar paritesi 1.07'nin üzerine tırmanarak son birkaç haftanın zirvesine çıktı. Dolar/Yen paritesi ise karar sonrası destek seviyelerine doğru düşüşüne devam etti.Altının ons fiyatı ise yüzde 1 oranında yükselerek 1.213 seviyesinden işlem gördü.