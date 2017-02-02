Dolar frene bastı!

Dolar/TL yeni günde 3.73 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda zayıflayan doların etkisiyle dolar/TL 3.7189'la 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Kur şu dakikalarda 3.73 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.04'ten işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.7710 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0580 lira olmuştu.

Analistler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin politika faizini yüzde 0.50-0.75 aralığında sabit tutma kararı sonrası dolar endeksinde başlayan değer kayıplarının bugün de devam ettiğini, buna paralel 3.75 desteğini kıran dolar/TL'nin 3.70 seviyesinin de altına inmesi durumunda 3.65'e doğru bir gerileme olacağını belirtti.